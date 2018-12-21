Украина вдвое сократила цены на транзит газа

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Цены на транспортировку природного газа через Украину уменьшены в два раза. Теперь они могут существовать в условиях конкуренции на рынке, сообщила глава комиссии по госрегулированию энергетики страны Оксана Кривенко.

Новые цены должны сделать трансфер ресурса через территорию Украины более привлекательным, чем через «Северный поток» и другие обходные пути, написала она в своём Facebook. Кроме того, таким образом страна подтвердила, что является надёжным международным партнёром.

«Мы входим в новый, 2019, год с европейскими конкурентоспособными тарифами на услуги транспортирования газа для точек входа и выхода», — написала она.

Как ранее писал News.ru, власти Германии не намерены отказываться от строительства газопровода «Северный поток — 2». Берлин продолжает настаивать на том, что проект носит исключительно коммерческий характер.