То, о чём так давно говорили, свершилось: в ночь на 25 июня члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию о возвращении российской делегации в организацию. И хотя, как говорится, выиграна только битва, но не война (ещё будет жаркое обсуждение прав делегатов из РФ), наши украинские соседи восприняли это известие очень болезненно.

Чем интересна и хороша украинская политика — за ней интересно наблюдать. Никогда нельзя быть уверенным в том, как преломится какое-либо событие в головах местных чиновников и первых лиц государства и к каким высказываниям приведёт. И тем любопытнее было следить за их реакцией на такую «подставу» от уважаемых западных партнёров.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, например, упрекнул европейских политиков в пренебрежении международным правом и напомнил им, что, дескать, «возвращение России в ПАСЕ — это реванш агрессора и абсолютное отражение того, как пренебрегают международным правом».

Петр Порошенко Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Пётр Порошенко, конечно, поспешил напомнить, что при его власти такой ерунды не происходило.

Это первый серьёзный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Ранее мы таких ударов не пропускали, — заявил он и пообещал задействовать «все свои внешнеполитические связи», чтобы не позволить «вирусу всепрощения России» распространиться дальше.

Думаю, если европейцы Меркель и Макрон узнали бы о таком его обещании, то поспешили бы выключить мобильники и обрубить всякую связь в своих резиденциях, лишь бы только не сталкиваться снова с порошенковским нытьём, утомительным и бесконечным, как скрежет лопаты дворника зимним утром.

Новый глава государства Владимир Зеленский у себя в Facebook, кстати, пожаловался именно на этих европейских политиков: напомнил, что они обещали ему не пускать Россию в ПАСЕ, пока Москва не выполнит «принципиальные требования Ассамблеи». И ещё не удержался и намекнул, что Путин якобы всё купил:

Главным аргументом в пользу возвращения стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей про ценности материальные.

В принципе, оно понятно: споры о том, кто кого купил и кто кого продал, в украинской политике очень популярны. Тем более если вспомнить о связи самого Зеленского и его электорального успеха с фигурой олигарха Игоря Коломойского. О «продажности и цинизме европейцев» написал также лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Владимир Зеленский M. Popow/www.imago-images.d/www.imago-images.de/Global Look Press

Но и Зеленскому крепко досталось. Например, вице-премьер Вячеслав Кириленко назвал решение ПАСЕ результатом бездействия нового президента. Также не упустил возможность обвинить его во всех грехах безвременно вернувшийся с того света журналист Аркадий Бабченко. Он написал многословный и, как обычно, очень истеричный пост, суть которого можно свести к тому, что Порошенко строил-строил вокруг России кольцо врагов, добивался санкций и «джавелинов», а Зеленский пришёл — и всё. Всё сразу рассыпалось.

Но ярче и красивее всех, на мой взгляд, выступило украинское Министерство иностранных дел. Ведомство Павла Климкина опубликовало большой комментарий, в котором упрекнуло членов ПАСЕ — они вроде как отошли «от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации». МИД Украины констатировал, что «Ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике» и теперь «потеряла свой авторитет» и «больше не может играть роль, которой её наделили отцы-основатели». В завершении автор этого занимательного дипломатического послания заверил: «несмотря на то что сегодня мы стали свидетелями поражения европейского парламентаризма, моральная победа остаётся за теми странами, которые не поддержали разрушительные решения в Совете Европы». Видимо, имеются в виду сама Украина, Польша и прибалты. В такой компании до великой перемоги недалеко.

Ирина Геращенко iryna.gerashchenko/facebook.com

Конечно же, не обошлось и без акционизма. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко гордо сообщила, что украинская делегация покинула ПАСЕ в знак протеста. А потом, как водится в соцсетях, смелее добавила — украинская делегация не может «сидеть в одном зале с убийцами». Потом ещё выложила фото делегатов и назвала их «политическим спецназом», которого «боятся россияне».

В общем, украинских политиков можно использовать в качестве коучей, которые за небольшие гроши смогут обучить каждого, как стоять красивыми в белом пальто, когда кругом одни враги и предатели.