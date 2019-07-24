https://static.news.ru/photo/3bc8d430-ae3a-11e9-9044-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/KabminUA

Кабинет министров Украины подготовил новый санкционный пакет против компаний, причастных к строительству газопровода «Краснодарский Край-Крым» и незаконной добыче газа на территории Крыма. Документ в ближайшее время будет направлен на обсуждение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ).

Таким образом, в новый чёрный список, кроме России могут попасть предприятия из Китая, Турции и Боснии и Герцеговины. Всего в предварительном перечне 18 российских и шесть иностранных компаний, официально зарегистрированных в Крыму.

Юридические лица обвиняются в незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях, в том числе месторождениях, находящихся в пределах материкового шельфа Украины, — пояснили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

Также в санкционный список предлагается включить компании, которые привлечены к поставке в Россию материалов, оборудования и услуг крымского завода оборонно-промышленного комплекса Фиолент.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал законопроект, которым предлагается разрешить судиться с отечественными компаниями и гражданами, попавшими под санкции, только на территории России, писал News.ru.