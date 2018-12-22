USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,901.06 $
МОСКВА-6°C21:02
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Украина стягивает тяжёлую артиллерию к границе с ДНР

Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

в мире [ версия для печати ]

Украинские силовики стягивают тяжёлое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе. Информацию о передислокации войск со ссылкой на данные разведки сообщил руководитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, перемещения замечены в 13 километрах от границы с подконтрольной украинским властям территорией.

«Зафиксировано размещение в районе населённого пункта Калинового <...> самоходного артиллерийского дивизиона 152-мм гаубиц 2С3 "Акация" и дивизиона из 12 боевых машин реактивных систем залпового огня "Град"», — цитирует Безсонова РИА Новости.

Он добавил, что в эти подразделения подвозят боеприпасы для орудий и установок, в том числе боеприпасы с фосфором.

Ранее о прибытии к линии соприкосновения двух составов с танками и пушками сообщили в Народной милиции Луганской народной республики.


#донбасс #украина #ДНР
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
в мире 14:20, 22 декабря 2018
Танки для украинских силовиков прибыли к границе с ЛНР
в мире 17:54, 19 декабря 2018
Украина отвергла новогоднее перемирие в Донбассе
в мире 14:33, 19 декабря 2018
Власти ДНР готовят города к наступлению украинских войск
Лента новостей
спорт 20:58
Фигуристка Щербакова стала чемпионкой России
в мире 20:52
Политолог: «Порошенко совратит молодого Епифания»
общество 20:46
Гигантскую ёлку из машин соорудили в Самаре
спорт 20:43
Загитова дважды упала на чемпионате России
шоу-бизнес 20:34
Мамаев согласился на все условия жены
культура 20:33
Лещенко предложил «локализовать» мат в песнях
общество 20:24
Всероссийский забег Дедов Морозов прошёл в Петербурге
общество 20:21
Приезжие вытесняют москвичей с рынка элитных особняков
спорт 20:18
Тарасова обрадовалась «живой» Медведевой
в мире 20:14
Трамп: США задержались в САР на несколько лет
спорт 20:12
Алтыбармакян: пытались «Спартаку» обломать праздник
в мире 20:10
Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину
спорт 20:06
Россиянки остались вне двадцатки на КМ по биатлону
в мире 20:06
В Париже применили газ против «жёлтых жилетов»
в мире 20:01
Трамп возложил на Эрдогана «заботу» об ИГ в Сирии
Другие новости
в мире 20:52
Политолог: «Порошенко совратит молодого Епифания»
в мире 20:14
Трамп: США задержались в САР на несколько лет
в мире 20:10
Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину
в мире 20:06
В Париже применили газ против «жёлтых жилетов»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top