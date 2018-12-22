Украина стягивает тяжёлую артиллерию к границе с ДНР

https://news.ru/storage/news/ff08a6b903a5f03c151b7c68ab745eaf/bdb483ab-109d-4278-b17e-7b3172a4e267_850.jpg Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинские силовики стягивают тяжёлое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе. Информацию о передислокации войск со ссылкой на данные разведки сообщил руководитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, перемещения замечены в 13 километрах от границы с подконтрольной украинским властям территорией.

«Зафиксировано размещение в районе населённого пункта Калинового <...> самоходного артиллерийского дивизиона 152-мм гаубиц 2С3 "Акация" и дивизиона из 12 боевых машин реактивных систем залпового огня "Град"», — цитирует Безсонова РИА Новости.

Он добавил, что в эти подразделения подвозят боеприпасы для орудий и установок, в том числе боеприпасы с фосфором.

Ранее о прибытии к линии соприкосновения двух составов с танками и пушками сообщили в Народной милиции Луганской народной республики.