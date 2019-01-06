Украина становится серьёзной головной болью для США и ЕС

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Президент Украины Пётр Порошенко

Украина становится неуправляемой проблемой для США и Европейского союза. Об этом сенаторы-республиканцы заявили на встрече в Вашингтоне с представителями ряда общественных организаций Украины.

Говорили о национальном примирении как способе выхода из кризиса экономически проблемного союзника США и ЕС в Восточной Европе. Встреча прошла за закрытыми дверями, поскольку журналисты из Киева отказались её освещать из-за большого роста агрессии в украинском обществе, сообщает издание International Policy Digest.

В ходе встречи было отмечено, что президент Украины Пётр Порошенко преследует политических оппонентов, а суды находятся под контролем политиков и олигархов и не являются независимыми.

Также говорилось о серьёзных усилиях, прилагаемых международными финансовыми институтами для стабилизации экономики Украины. Пришли к выводу, что «головокружительная коррупция» и непродуктивные расходы на войну в Донбассе делают эти усилия бесполезными.

Всё это приводит к тому, что вместо ожидаемого роста внутреннего ВВП Украины в последние годы наблюдается устойчивый спад.

Ранее News.ru сообщал, что экономический и политический эксперт Владимир Дебой заявил о критическом значении, которого достигли внешние и внутренние долги Украины. По его словам, они уже превысили 70% от ВВП. Золотовалютный резерв страны имел максимальные запасы в $20 млрд осенью 2013 года, однако с тех пор он постоянно сокращается.