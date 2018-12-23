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Украина сообщила об обстрелах в Донбассе

Минобороны Украины

в мире [ версия для печати ]

Украинские силовики зафиксировали обстрелы своих позиций в Донбассе. За минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен пять раз.

В пресс-центре Операции объединённых сил Украины отметили, что в результате атак ни один военный страны не пострадал.

Ранее News.ru писал, что украинские силовики стягивают тяжёлое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе. Информацию о передислокации войск со ссылкой на данные разведки сообщил руководитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов.


#донбасс #украина #обстрелы
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