Украина сообщила об обстрелах в Донбассе

Украинские силовики зафиксировали обстрелы своих позиций в Донбассе. За минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен пять раз.
В пресс-центре Операции объединённых сил Украины отметили, что в результате атак ни один военный страны не пострадал.
Ранее News.ru писал, что украинские силовики стягивают тяжёлое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе. Информацию о передислокации войск со ссылкой на данные разведки сообщил руководитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов.