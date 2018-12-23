Украина сообщила об обстрелах в Донбассе

https://news.ru/storage/news/7a350a2ea43f111990b36b771e2c51aa/816aff34-0be0-49e7-8692-600486d78444_850.jpg Минобороны Украины

Украинские силовики зафиксировали обстрелы своих позиций в Донбассе. За минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен пять раз.

В пресс-центре Операции объединённых сил Украины отметили, что в результате атак ни один военный страны не пострадал.

Ранее News.ru писал, что украинские силовики стягивают тяжёлое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе. Информацию о передислокации войск со ссылкой на данные разведки сообщил руководитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов.