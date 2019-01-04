Украина сообщила о снижении транзита российского газа

https://news.ru/storage/news/aebf7d247a4214eef09dd5afbd64ce53/723d2a67-d298-4d6c-85b2-72f0fefaa3a5_850.jpg Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Транзит российского природного газа через Украину в минувшем году снизился. Голубого топлива в страны Евросоюза и Молдову было прокачано существенно меньше, чем годом ранее, сообщили в компании «Укртрансгаз».

Газотранспортная система (ГТС) обеспечила транзит 86,8 млрд кубометров, это на 7,2% меньше, чем в 2017 году, сказано в сообщении компании в Facebook.

Там уточнили, что по состоянию на 1 января в подземных хранилищах накоплено 13,8 млрд кубометров газа, это на 6,1% меньше, чем год назад.

Особенно на Украине подчёркивают то обстоятельство, что уже четвёртую зиму страна не импортирует из России топливо для собственных нужд. Оно поступает исключительно из стран Евросоюза.

Тенденция к снижению объёмов потребления газа наблюдалась в течение всего 2018 года. Как ранее сообщал News.ru, по итогам девяти месяцев оно составило 7%, увеличившись к концу года лишь на 0,2%.