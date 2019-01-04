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Украина сообщила о снижении транзита российского газа

Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Транзит российского природного газа через Украину в минувшем году снизился. Голубого топлива в страны Евросоюза и Молдову было прокачано существенно меньше, чем годом ранее, сообщили в компании «Укртрансгаз».

Газотранспортная система (ГТС) обеспечила транзит 86,8 млрд кубометров, это на 7,2% меньше, чем в 2017 году, сказано в сообщении компании в Facebook.

Там уточнили, что по состоянию на 1 января в подземных хранилищах накоплено 13,8 млрд кубометров газа, это на 6,1% меньше, чем год назад.

Особенно на Украине подчёркивают то обстоятельство, что уже четвёртую зиму страна не импортирует из России топливо для собственных нужд. Оно поступает исключительно из стран Евросоюза.

Тенденция к снижению объёмов потребления газа наблюдалась в течение всего 2018 года. Как ранее сообщал News.ru, по итогам девяти месяцев оно составило 7%, увеличившись к концу года лишь на 0,2%.


#украина #ГАЗ #топливо
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