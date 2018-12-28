Украина сняла запрет на въезд мужчинам из РФ

https://news.ru/storage/news/dd3f47c6f904206fcd578f3680bbcebd/c973cf70-98d5-4ff9-b447-8936c7898334_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Граждане России мужского пола смогут пересекать украинскую границу. Киев отменил запрет для мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Решение принято в связи с завершением действия военного положения в некоторых районах страны.

Однако несмотря на снятие ограничений, государственная пограничная служба по-прежнему проверяет россиян в усиленном режиме.

«Угроза вторжения российских войск снизилась, но вопрос обеспечения безопасности на границе по-прежнему актуален. Проверяются все граждане России и индивидуально принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну», — сообщил пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

Он отметил, что едущим на Украину россиянам, помимо загранпаспорта, могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель визита в эту страну.

Как сообщал News.ru, два дня назад, 26 декабря 2018 года, СНБО продлил запрет на въезд в страну по просьбе президента Украины Петра Порошенко.