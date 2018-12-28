Украина сняла запрет на въезд мужчинам из РФ

Граждане России мужского пола смогут пересекать украинскую границу. Киев отменил запрет для мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Решение принято в связи с завершением действия военного положения в некоторых районах страны.
Однако несмотря на снятие ограничений, государственная пограничная служба по-прежнему проверяет россиян в усиленном режиме.
«Угроза вторжения российских войск снизилась, но вопрос обеспечения безопасности на границе по-прежнему актуален. Проверяются все граждане России и индивидуально принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну», — сообщил пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.
Он отметил, что едущим на Украину россиянам, помимо загранпаспорта, могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель визита в эту страну.
Как сообщал News.ru, два дня назад, 26 декабря 2018 года, СНБО продлил запрет на въезд в страну по просьбе президента Украины Петра Порошенко.