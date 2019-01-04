Украинские «Русланы» продолжать «возить» НАТО

https://news.ru/storage/news/668ad0f90d18c5b84e458626840b55cd/82fdd56f-f35f-400e-ba9a-8daf9f52052d_850.jpg John Murphy/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

Украинские транспортные самолёты Ан-124−100 «Руслан» продолжат осуществлять авиаперевозки для стран НАТО по программе SALIS. Соответствующий контракт заключён на очередные три года — до 2021-го.

Согласно договору, ГП «Антонов» предоставляет два самолёта на постоянной основе, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал о планах компании по модернизации транспортной авиации РФ. В частности, он сообщил о разработке Ил-106, который должен заменить в войсках Ан-124 «Руслан».