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Украинские «Русланы» продолжать «возить» НАТО

John Murphy/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

в мире [ версия для печати ]

Украинские транспортные самолёты Ан-124−100 «Руслан» продолжат осуществлять авиаперевозки для стран НАТО по программе SALIS. Соответствующий контракт заключён на очередные три года — до 2021-го.

Согласно договору, ГП «Антонов» предоставляет два самолёта на постоянной основе, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал о планах компании по модернизации транспортной авиации РФ. В частности, он сообщил о разработке Ил-106, который должен заменить в войсках Ан-124 «Руслан».


#украина #РУСЛАН #НАТО #грузоперевозки
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