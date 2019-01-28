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Существование россиян опровергли на Украине

Славянская ладья укров в музее «Земля укран» (Германия) Ökologix/Wikimedia Commons

Славянская ладья укров в музее «Земля укран» (Германия)

в мире [ версия для печати ]

Нации «россияне» не существует, а Пётр I украл название «Русь» у украинцев, заявил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин. По словам учёного, «Русь» — одно из ранних названий Украины.

При этом политолог подчеркнул, что русские не имеют на это слово никакого права, а название «Россия» — неточная калька с латинского перевода. Российская Федерация — набор национальных республик с различными этносами, которые стремятся к самоидентичности и независимости. Исходя из этого, страна, уверен эксперт, не имеет геополитического и этнонационального будущего и должна распасться.

«Чем быстрее это случится, тем лучше будет для всех», — приводит слова Соскина URA.RU.

Ранее News.ru писал, что руководитель неонацистской Социал-национальной ассамблеи и депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что Украине придётся «вернуть» Кубань и Кавказ силой. Билецкий считает, что Кавказ «безусловно является украинской территорией», а на Кубани «достаточно высокий уровень национального украинского сознания».


#украина #россия #россияне
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