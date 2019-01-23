Украина разорвала ряд соглашений с СНГ

Киев принял решение разорвать ещё несколько соглашений, действующих в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).
«Кабинет министров прекратил действие ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ, поскольку они несовместимы с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Европейским союзом», — передаёт сообщение Минэкономразвития Украины ТАСС.
Таким образом, Киев вышел из соглашения «О межгосударственном обмене экономической информацией», которое было подписано в 1992 году, информирует ФАН.
Как ранее писал News.ru, представитель ПАСЕ Тини Кокс заявил, что украинские политики не попали в состав комиссии ассамблеи по снятию санкций против России по регламенту из-за несоответствия географическому балансу представительства.