Украина разорвала ряд соглашений с СНГ

https://news.ru/storage/news/6afe61a26d9f4f9926898b816da23b18/167ed55c-a9f7-4f19-95d4-b598d3680a2b_850.jpg Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев принял решение разорвать ещё несколько соглашений, действующих в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Кабинет министров прекратил действие ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ, поскольку они несовместимы с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Европейским союзом», — передаёт сообщение Минэкономразвития Украины ТАСС.

Таким образом, Киев вышел из соглашения «О межгосударственном обмене экономической информацией», которое было подписано в 1992 году, информирует ФАН.

Как ранее писал News.ru, представитель ПАСЕ Тини Кокс заявил, что украинские политики не попали в состав комиссии ассамблеи по снятию санкций против России по регламенту из-за несоответствия географическому балансу представительства.