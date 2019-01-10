USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,287 $   Brent61.23 $ Bitcoin3,636.39 $
МОСКВА-10°C23:57
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Украина расторгнет около сорока соглашений с Россией

Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак анонсировал разрыв около 40 соглашений с Москвой. По его словам, такое решение власти приняли на фоне прекращения договора о дружбе между Россией и Украиной.

«Там есть межгосударственные и межправительственные <…>. Поэтому это делается, просто не так публично», — заявил Грымчак в эфире телеканала «Прямой».

В конце 2018 года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами, который был подписан в 1997 году и продлевался автоматически. В России решение Киева восприняли с сожалением, назвав разрыв соглашения ошибкой, которая «будет иметь социальные, экономические, гуманитарные и иные последствия».

Ранее News.ru писал о том, что экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сообщил о риске потерять последние доказательства того, что Крым украинский. Причина этого, по его словам, заключается в разрыве договора о дружбе с Россией.


#украина #россия #договордружбы
самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили

читайте также
в мире 20:28, 24 декабря 2018
Киев теряет доказательства об украинском Крыме
в мире 13:58, 3 декабря 2018
Порошенко намерен разорвать Договор о дружбе с РФ
в мире 12:49, 17 сентября 2018
Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией
Лента новостей
общество 23:50
Госдума готова принять закон «о неуважении к власти»
шоу-бизнес 23:41
Лоза вмешался в конфликт Шнурова и Милонова
в мире 23:39
Неизвестные напали на посольство Венесуэлы в Перу
в мире 23:27
МИД Эквадора предложил Ассанжу сдаться
происшествия 23:21
Ребёнок пострадал при пожаре в Москве
Другие новости
в мире 23:39
Неизвестные напали на посольство Венесуэлы в Перу
в мире 23:27
МИД Эквадора предложил Ассанжу сдаться
в мире 23:02
Вооружённые силы Украины перейдут на стандарты НАТО
в мире 22:46
Павленский признан виновным в поджоге Банка Франции
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top