Украина расторгнет около сорока соглашений с Россией

https://news.ru/storage/news/2766e3ff0fcb3a59171045e30ce40892/f613a1cd-af97-4c49-884f-368a1522fd19_850.jpg Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак анонсировал разрыв около 40 соглашений с Москвой. По его словам, такое решение власти приняли на фоне прекращения договора о дружбе между Россией и Украиной.

«Там есть межгосударственные и межправительственные <…>. Поэтому это делается, просто не так публично», — заявил Грымчак в эфире телеканала «Прямой».

В конце 2018 года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами, который был подписан в 1997 году и продлевался автоматически. В России решение Киева восприняли с сожалением, назвав разрыв соглашения ошибкой, которая «будет иметь социальные, экономические, гуманитарные и иные последствия».

Ранее News.ru писал о том, что экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сообщил о риске потерять последние доказательства того, что Крым украинский. Причина этого, по его словам, заключается в разрыве договора о дружбе с Россией.