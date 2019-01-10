Украина расторгнет около сорока соглашений с Россией

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак анонсировал разрыв около 40 соглашений с Москвой. По его словам, такое решение власти приняли на фоне прекращения договора о дружбе между Россией и Украиной.
«Там есть межгосударственные и межправительственные <…>. Поэтому это делается, просто не так публично», — заявил Грымчак в эфире телеканала «Прямой».
В конце 2018 года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами, который был подписан в 1997 году и продлевался автоматически. В России решение Киева восприняли с сожалением, назвав разрыв соглашения ошибкой, которая «будет иметь социальные, экономические, гуманитарные и иные последствия».
Ранее News.ru писал о том, что экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сообщил о риске потерять последние доказательства того, что Крым украинский. Причина этого, по его словам, заключается в разрыве договора о дружбе с Россией.