Украина вновь провалила торги керченского «Норда»

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Властям Украины в очередной раз не удалось продать с аукциона крымское рыболовецкое судно «Норд», задержанное в марте 2018 года.

Вторая попытка также была безуспешной. На аукцион поступила только одна заявка от участника, но её отклонили из-за неуплаты гарантийного взноса в размере свыше 101 тыс. гривен.

Информация о провале торгов размещена в системе электронного аукциона Open Market, информирует ТВЦ.

Как сообщал News.ru, первые торги не состоялись из-за отсутствия допущенных участников.

В общей сложности было подано 12 заявок, однако все они были отклонены организатором аукциона. Стартовая стоимость лота уменьшилась на 10% — с $58 тыс. до $53 тыс.