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Украина провалила все попытки разойтись с Россией

Siryk Anatolii/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

На Украине признали невозможность полного разрыва отношений с Россией. Официальный Киев провалил все попытки «разойтись» с Москвой, считает бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

Об этом, по его словам, свидетельствует тот факт, что Украина до сих пор не может отказаться от импорта российской продукции и, более того, продолжает наращивать экономические отношения с Россией в некоторых сферах. Экс-глава Минтранса также критически оценил шансы Украины попасть в Евросоюз.

«Выйдя из СНГ и отказавшись от интеграции с ЕврАзЭС, Украина не вошла в НАТО и ЕС, и никто никуда не примет её в ближайшие 30 лет, поскольку вшивых в баню не берут», — заявил Червоненко в интервью телеканалу NewsOne.

По словам эксперта, первое, что придётся сделать будущему президенту Украины — это ехать в Россию и договариваться.

С января по ноябрь 2018 года Украина значительно нарастила импорт товаров из России, в том числе автомобилей. Как писал News.ru, за минувший год туда было экспортировано около 4 тыс. машин российского производства. 


#украина #россия
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