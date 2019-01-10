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Украина продолжит попытки провести корабли через Керчь

Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Заместитель министра Украины по делам Крыма и Донбасса Юрий Грымчак заявил, что военные будут ещё не один раз пробовать провести корабли через Керченский пролив без разрешения России.

«Будем пробовать и не один раз», — сказал Грымчак в эфире украинского телеканала «Прямой».

25 ноября украинские военные корабли вторглись в российские территориальные воды и двинулись из Чёрного моря к Керченскому проливу, отказавшись подчиниться российским пограничникам. В результате они были арестованы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией. Киев обратился в Европейский суд по правам человека, чтобы российская сторона отпустила моряков.

Ранее News.ru писал, что ФСБ хочет продлить срок содержания под стражей задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Соответствующие ходатайства поступили от следствия в Лефортовский суд Москвы. Дата рассмотрения назначена на 15 января.


#украина #корабль #крым #арестморяков
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