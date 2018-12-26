Украина продлила запрет въезда мужчинам из РФ

https://news.ru/storage/news/08d0ce848053c5c77340c53506ef26c2/ac0d2545-0ade-4d0f-b35d-1f9d546c19f3_850.jpg Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представителям мужского пола из России по-прежнему не попасть на Украину. СНБО продлил запрет на въезд в страну по просьбе президента Украины Петра Порошенко.

«Решение принято в связи со сложной ситуацией в безопасности», — заявил первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой.

По его словам, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном режиме.

Исключением в запрете может считаться «осуществление гуманитарной миссии, такой как прибытие на похороны», отметил Яровой.

Запрет на въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет был введён 30 ноября после старта военного положения. С того времени в страну не пустили свыше 1,6 тысячи граждан РФ.

Ранее СБУ запретила въезд российскому рэп-певцу Алексею Узенюку, известному под псевдонимом Элджей, писал News.ru.