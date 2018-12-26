Украина продлила запрет въезда мужчинам из РФ

Представителям мужского пола из России по-прежнему не попасть на Украину. СНБО продлил запрет на въезд в страну по просьбе президента Украины Петра Порошенко.
«Решение принято в связи со сложной ситуацией в безопасности», — заявил первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой.
По его словам, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном режиме.
Исключением в запрете может считаться «осуществление гуманитарной миссии, такой как прибытие на похороны», отметил Яровой.
Запрет на въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет был введён 30 ноября после старта военного положения. С того времени в страну не пустили свыше 1,6 тысячи граждан РФ.
Ранее СБУ запретила въезд российскому рэп-певцу Алексею Узенюку, известному под псевдонимом Элджей, писал News.ru.