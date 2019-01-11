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Украина продаёт оружие более чем в 100 странах

Markiian Lyseiko/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Первый заместитель генерального директора ГП «Укроборонпром» Сергей Омельченко заявил, что Украина не является потребителем чужих военных технологий, так как украинские предприятия изготавливают оружие, продающееся более чем в ста странах мира.

«Мы считаем, что Украина сейчас не является потребителем чужих технологий. Потому что предприятия изготавливают оружие украинское, которое продается более чем в 100 странах мира», — заявил Омельченко в эфире телеканала «Прямой».

Он также отметил, что Украина может предложить своим западным коллегам технологии, которые используются в обороне страны.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил о начале переоснащения армии. Украинский ОПК активно приступил к работе.

Как писал News.ru, заместитель генерального директора ГП «Укроборонпром» Сергей Омельченко заступился за новый украинский миномёт «Молот», раскритикованный экспертами и пользователями Сети. Он подчеркнул, что новый миномёт, который за внешний вид сравнили с «трубой с картошкой», является высокотехнологичным оружием. Он добавил, что интенсивные военные действия в Донбассе доказали потребность в подобном вооружении.


#украина #оружие #продажа
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