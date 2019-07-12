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Начальник Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак обещал на глазах у России провести военные корабли через Керченский пролив.

Керченский пролив — наш, как бы россияне не кричали, что он их, — сказал он в интервью изданию «Новинарня».

При этом он подчеркнул, что это не произойдет в ближайшее время, но планы пройти в Керченский пролив Украина не оставляет.

Хомчак добавил, что в настоящее время корабли даже не спущены на воду.

25 ноября 2018 года суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России и проигнорировали требование пограничников остановиться. В итоге по ним был открыт огонь. Украинские корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело. Позже суд арестовал всех моряков и отправил в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.

Ранее News.ru писал о том, что задержанным в Керченском проливе украинским морякам предъявлены обвинения в окончательной редакции. По словам адвоката Сергея Бадамшина, ФСБ закончила процедуру предъявления обвинений. Всем морякам вменяется ч. 3 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершённое организованной группой».