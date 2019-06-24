https://static.news.ru/photo/b19afda2-96cd-11e9-83e2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press/

Киев прекратит участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, если полномочия Москвы в рамках организации будут восстановлены. Об этом заявил глава украинской делегации Владимир Арьев.

Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать. Осталось два дня, — написал он в Facebook.

Как писал News.ru, ПАСЕ проголосовала против возвращения в профильную комиссию проекта доклада, который предоставляет возможность российской делегации приехать на июньскую сессию организации. Сообщалось, что политикам предстоит обсудить более 200 поправок к данному документу.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что первые шаги, которые делает ПАСЕ, обнадёживают. Однако, по его словам, необходимо дождаться решения ассамблеи по проекту доклада о полноправном участии России.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и в Крыму, воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации.