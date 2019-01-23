Украина предупреждена о визите турецких консулов в Крым

Украинский посол в Турции сообщил, что турецкая сторона проинформировала о намерении турецких консулов посетить Крым.
По его словам, их цель — оказание консульской помощи в связи с гибелью турецких моряков, работавших на сгоревших в Керченском проливе танкерах.
«Украинская сторона по дипломатическим каналам была проинформирована о намерениях турецких консулов посетить оккупированный Крым», — заявил он в Twitter.
Ранее News.ru писал о том, что со спасёнными членами экипажа встретились представители консульства Турции, которые приехали из Новороссийска, заявил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. Кроме того, у моряков проверяют все необходимые документы.