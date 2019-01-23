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Украина предупреждена о визите турецких консулов в Крым

Керченский морской порт Водник/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Керченский морской порт

в мире [ версия для печати ]

Украинский посол в Турции сообщил, что турецкая сторона проинформировала о намерении турецких консулов посетить Крым.

По его словам, их цель — оказание консульской помощи в связи с гибелью турецких моряков, работавших на сгоревших в Керченском проливе танкерах.

«Украинская сторона по дипломатическим каналам была проинформирована о намерениях турецких консулов посетить оккупированный Крым», — заявил он в Twitter.

Ранее News.ru писал о том, что со спасёнными членами экипажа встретились представители консульства Турции, которые приехали из Новороссийска, заявил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. Кроме того, у моряков проверяют все необходимые документы.


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