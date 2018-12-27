Украина получила в кредит €350 млн

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Deutsche Bank выдал кредит Украине на €349,3 млн под гарантии Международного банка реконструкции и развития (структура Всемирного банка).

«Средства получены двумя траншами: сумма первого составила €53,2 млн со сроком погашения четыре года, второго — €296,1 млн со сроком погашения 10 лет», — сообщили в украинском Минфине.

Ранее News.ru писал, что радоваться новому кредиту Международного валютного фонда Украине могут только безумцы. Об этом заявила украинская общественница Татьяна Монтян. Она пояснила, что организация выдаёт стране новые кредиты, чтобы «получить проценты на проценты». По словам активистки, Украина вышла на второе место среди должников МВФ, обогнав Грецию. Она также скептически отнеслась к сообщениям о «росте валютных резервов страны».