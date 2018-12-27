USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,275 $   Brent53.46 $ Bitcoin3,791.77 $
МОСКВА-9°C20:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Украина получила в кредит €350 млн

imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Deutsche Bank выдал кредит Украине на €349,3 млн под гарантии Международного банка реконструкции и развития (структура Всемирного банка).

«Средства получены двумя траншами: сумма первого составила €53,2 млн со сроком погашения четыре года, второго — €296,1 млн со сроком погашения 10 лет», — сообщили в украинском Минфине.

Ранее News.ru писал, что радоваться новому кредиту Международного валютного фонда Украине могут только безумцы. Об этом заявила украинская общественница Татьяна Монтян. Она пояснила, что организация выдаёт стране новые кредиты, чтобы «получить проценты на проценты». По словам активистки, Украина вышла на второе место среди должников МВФ, обогнав Грецию. Она также скептически отнеслась к сообщениям о «росте валютных резервов страны».


#украина #КРЕДИТ
самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Кабаева дала совет Медведевой


читайте также
в мире 18:00, 27 декабря 2018
Предвыборная гонка на Украине начнётся в Новый год
экономика 16:19, 27 декабря 2018
Украина расширила список запрещённых товаров из РФ
в мире 13:45, 27 декабря 2018
Украинский политолог попал в базу «Миротворца»
Лента новостей
в мире 20:03
Контактная группа утвердила перемирие в Донбассе
в мире 19:59
ФРГ хочет привлечь в бундесвер граждан из других стран ЕС
технологии 19:49
Instagram добавил возможности для прокрутки ленты
новый год 19:34
Компания Пригожина лишилась контракта в Кремле
оружие 19:33
Испытания «Авангарда» подтвердили скорость в 27 Махов
Другие новости
в мире 20:03
Контактная группа утвердила перемирие в Донбассе
в мире 19:59
ФРГ хочет привлечь в бундесвер граждан из других стран ЕС
в мире 18:56
Ячейку террористов из Узбекистана раскрыли в Швеции
в мире 18:55
США провели разведку вблизи Крыма и Калининграда
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top