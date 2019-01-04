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Украина подтвердила, что её боец попал в плен в Донбассе

Celestino Arce/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Украинская горно-штурмовая бригада «Закарпатский легион» подтвердила, что один из её бойцов был пленён в Донбассе.

По данным бригады, бойца зовут Андрей Качиньский.

«На видео действительно военнослужащий нашей бригады», — говорится в сообщении.

Как писал News.ru, ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ополченцы взяли в плен силовика с Украины. Он пытался выйти к их позициям. При этом Басурин подчеркнул, что военный был брошен своими коллегами «при паническом бегстве».


#донбасс #украина #боец #ополченцы #пленные
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