Сообщения украинских СМИ о стрельбе в ЛНР оказались фейком

https://news.ru/storage/news/471b799ff07b8cd2e0e4341e9ed2cb95/8693ea19-8e15-43c6-9f3f-deaa17500a36_850.jpg Koshmal Victor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Перестрелки в районе населённого пункта Жёлтое в Донбассе никакой не было.

Вся информация, распространяемая украинскими СМИ, не соответствует действительности, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

По его словам, Украина таким образом пытается поднять моральный дух в рядах ВСУ.

«Украинское командование активно способствует выдаче такой информации, не потрудившись даже ознакомиться с обстановкой», — рассказал Марочко.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подчеркнул, что с 31 декабря по 12 января в районе населённого пункта Жёлтое режим прекращения огня не нарушался. Это означает, что «ни о каких боевых потерях не может быть и речи».

Ранее Андрей Марочко сообщил, что Украина перебросила в район Сватово четыре вертолёта и формирует колонну из 150 единиц автомобильной и военной техники, писал News.ru