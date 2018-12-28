Украина планирует создать противокорабельный комплекс

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о разработках своего ведомства и планах на создание нового вооружения. Так, по его словам, Киев намерен создать противокорабельный комплекс.
«Он должен быть мобильным, чтобы была возможность манёвра. Таким образом мы сможем повысить уровень и возможности по сохранению территориальной целостности и морского побережья», — сказал Полторак в интервью украинскому телеканалу ZIK.
Он также добавил, что разрабатываемая ракета «Ольха» находится на завершающем этапе создания, а ракета «Нептун» недавно прошла успешные испытания.
Ранее News.ru писал о том, что на Украине рассказали о разработке нового «мощнейшего» оружия. Речь идёт о противокорабельной крылатой ракете, которая может на расстоянии 280–300 км поражать любые корабли.