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ВСУ Украины могут присоединиться к силам НАТО в двух военным операциях — сухопутной и морской.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства обороны страны Анатолий Петренко на встрече с коллегами из стран-членов альянса, прошедшей в Брюсселе. По его словам, проекты необходимых документов уже завершены. Наземная операция будет проведена в Ираке.

Это будут наши специалисты с реальным боевым опытом, — заявил он.

Он отметил, что целью второй операции — «Морской охранник» — является ситуационная осведомлённость и обеспечение безопасности в Чёрном и Азовском морях.

Ранее News.ru писал о том, что главы оборонных ведомств стран — участниц НАТО считают, что напряжённость в отношениях с Ираном необходимо снижать.