Украина перепишет учебники истории для школ

https://news.ru/storage/news/72635d78864ba6e65001922253a77dca/180e5a0c-9757-4a7c-ad3c-5b7453e6f564_850.jpg Aleksandr Schemlyaev/Global Look press

Министерство образования и науки Украины обязало издательство «Генеза» переписать школьные учебники по истории для 10 класса, так как в них упоминается связь одного из лидеров националистической «Украинской повстанческой армии» (УПА, запрещена в РФ) Романа Шухевича с нацистами во время Второй мировой войны.

По словам директора украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, группа активистов обратилась к депутатам с жалобой на учебник, выпущенный издательством «Генеза», так как в нём подразделения немецкой армии «Нахтигаль», «Роланд» и дивизия СС «Галиция» представлены как проявления коллаборации. При этом саму книгу активисты назвали идеологической диверсией.

В 2015 году президент Украины Пётр Порошенко присвоил националистической «Украинской повстанческой армии» (УПА, запрещена в РФ) статус «борцов за независимость» республики, а лозунг националистов «Слава Украине — Героям слава!» стал официальным воинским приветствием украинских военных.

Кроме того, закон о героизации членов УПА был принят украинскими парламентариями в начале декабря. Документ предоставляет им такие же социальные гарантии, как и ветеранам ВОВ. Москва неоднократно осуждала героизацию нацистов на Украине.

Ранее News.ru писал о том, что российские сенаторы раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за подписание закона, который приравнивает членов организации ОУН-УПА (запрещена в РФ) к участникам боевых действий. В Совфеде полагают, что действия украинского лидера продиктованы желанием повысить свою популярность перед президентскими выборами.