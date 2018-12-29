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Украина перепишет учебники истории для школ

Aleksandr Schemlyaev/Global Look press

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Министерство образования и науки Украины обязало издательство «Генеза» переписать школьные учебники по истории для 10 класса, так как в них упоминается связь одного из лидеров националистической «Украинской повстанческой армии» (УПА, запрещена в РФ) Романа Шухевича с нацистами во время Второй мировой войны.

По словам директора украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, группа активистов обратилась к депутатам с жалобой на учебник, выпущенный издательством «Генеза», так как в нём подразделения немецкой армии «Нахтигаль», «Роланд» и дивизия СС «Галиция» представлены как проявления коллаборации. При этом саму книгу активисты назвали идеологической диверсией.

В 2015 году президент Украины Пётр Порошенко присвоил националистической «Украинской повстанческой армии» (УПА, запрещена в РФ) статус «борцов за независимость» республики, а лозунг националистов «Слава Украине — Героям слава!» стал официальным воинским приветствием украинских военных.

Кроме того, закон о героизации членов УПА был принят украинскими парламентариями в начале декабря. Документ предоставляет им такие же социальные гарантии, как и ветеранам ВОВ. Москва неоднократно осуждала героизацию нацистов на Украине.

Ранее News.ru писал о том, что российские сенаторы раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за подписание закона, который приравнивает членов организации ОУН-УПА (запрещена в РФ) к участникам боевых действий. В Совфеде полагают, что действия украинского лидера продиктованы желанием повысить свою популярность перед президентскими выборами.


#украина #националисты #учебники
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