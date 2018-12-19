Украина выдвинула России условия перемирия в Донбассе

https://news.ru/storage/news/594efcd7064e67c3cee0360df9bb5f61/e17e2f18-27bd-4cde-b14f-c787c0ecc37a_850.jpg Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Украина намерена вернуться к обсуждению перемирия в Донбассе после завершения действия военного положения, сообщила вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в трёхсторонней Контактной группе Ирина Геращенко. Важным условием такого диалога она назвала «отсутствие провокаций и военной агрессии» со стороны России.

В таком случае, по её словам, может идти речь о долгосрочном прекращении огня.

«27 декабря состоится Skype-конференция подгруппы по безопасности, на которой обсудят ситуацию с безопасностью и окончательную дату перемирия», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Последнее в текущем году заседание Контактной группы и её рабочих подгрупп прошло 19 декабря в Минске. Предполагалось, что стороны договорятся об очередном, так называемом новогоднем перемирии. Однако, как ранее сообщал News.ru, представители Киева не согласовали прекращение огня и покинули зал переговоров.

С начала в 2014 году вооружённого конфликта на Украине противоборствующие стороны уже два десятка раз объявляли различные перемирия — школьное (к началу учебного года), хлебное (на время уборки урожая) и т. п. Однако ни одно из них не удавалось соблюсти в полной мере.