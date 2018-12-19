USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,249 $   Brent55.51 $ Bitcoin4,022.37 $
МОСКВА-11°C12:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Украина выдвинула России условия перемирия в Донбассе

Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Украина намерена вернуться к обсуждению перемирия в Донбассе после завершения действия военного положения, сообщила вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в трёхсторонней Контактной группе Ирина Геращенко. Важным условием такого диалога она назвала «отсутствие провокаций и военной агрессии» со стороны России.

В таком случае, по её словам, может идти речь о долгосрочном прекращении огня.

«27 декабря состоится Skype-конференция подгруппы по безопасности, на которой обсудят ситуацию с безопасностью и окончательную дату перемирия», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Последнее в текущем году заседание Контактной группы и её рабочих подгрупп прошло 19 декабря в Минске. Предполагалось, что стороны договорятся об очередном, так называемом новогоднем перемирии. Однако, как ранее сообщал News.ru, представители Киева не согласовали прекращение огня и покинули зал переговоров.

С начала в 2014 году вооружённого конфликта на Украине противоборствующие стороны уже два десятка раз объявляли различные перемирия — школьное (к началу учебного года), хлебное (на время уборки урожая) и т. п. Однако ни одно из них не удавалось соблюсти в полной мере.


#украина #ДНР #лнр #перемирие #военноеположение
самое читаемое
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО
политика
Корабль НАТО вошёл в Чёрное море ради свободы навигации

читайте также
в мире 17:54, 19 декабря 2018
Украина отвергла новогоднее перемирие в Донбассе
в мире 20:19, 28 августа 2018
ОБСЕ надеется на «школьное» перемирие в Донбассе
в мире 16:40, 22 августа 2018
Согласовано «школьное» перемирие по Донбассу
Лента новостей
шоу-бизнес 12:01
Ушёл из жизни отец певца Александра Малинина
политика 12:00
Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов. Видео
спорт 11:59
Сульшер получит 50 миллионов для покупки игроков
общество 11:59
Российский Forbes выбрал бизнесмена года
общество 11:57
Космонавт Прокопьев мог нечаянно повредить кабель связи
общество 11:54
Новая станция метро открыта на «зелёной» ветке в Москве
спорт 11:51
Житель Чечни подстригся и стал двойником Нурмагомедова
экономика 11:43
Курс доллара вырос на 26 копеек
спорт 11:42
Божович: ЦСКА оставил в ЛЧ сильное впечатление
общество 11:41
Главреду The Insider запретили увидеть Путина
политика 11:35
Трамп выводит войска из Сирии в надежде отвлечь критиков
происшествия 11:32
Автомобиль врезался в школьный автобус в Рязанской области
спорт 11:31
Ласицкене может получить допуск к международным стартам
происшествия 11:28
Анестезиолог из Петербурга насиловал спящих пациенток
общество 11:21
Украина может совершить «новогоднюю» провокацию
Другие новости
в мире 11:28
Что предпримут союзники США в Сирии
Уход американцев из САР отражает неприязнь Трампа к сухопутным силам
в мире 10:39
Власти Литвы вернули свободу задержанному россиянину
в мире 10:21
Новая церковь Украины хотела сделать заказ у ювелиров из РФ
в мире 10:09
Полицейские Франции добились повышения зарплат забастовкой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top