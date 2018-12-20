Украина перебрасывает войска к берегам Чёрного моря

https://news.ru/storage/news/ccf91ed62c0d38875b3fe5c229bb7b03/6ff1ffd1-2d0a-4a5c-aa72-218b9b397390_850.jpg Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press

Украина перебрасывает самолёты десантно-штурмовых войск к побережью Азовского и Чёрного морей для защиты от возможной «российской агрессии», сообщил лидер страны Пётр Порошенко.

Такое заявление он сделал в ходе встречи с военными 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«С применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в частности, подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Чёрного морей», — цитирует главу государства «Пятый канал».

В своём Twitter Порошенко отметил, что «линия обороны укреплена максимально, а украинские воины в любой момент готовы дать ответ на провокационные действия агрессора».

Наша лінія оборони укріплена максимально, а українські воїни у будь-який момент готові дати відповідь на провокативні дії агресора.



Щиро вдячний воїнам 72-ї механізованої бригади. Виявляючи мужність, ви надійно утримуєте позиції, захищаючи Україну від російських загарбників. — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 декабря 2018 г.

Как писал News.ru ранее, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, украинские власти продолжат провокации в районе Керченского пролива. Министр уточнил, что Киев планирует провести вооружённую акцию на границе с полуостровом Крым в последнюю декаду декабря. По мнению политолога Григория Трофимчука, Москве стоит ждать инцидентов с применением оружия по всей границе между двумя государствами.