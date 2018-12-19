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Украина отвергла новогоднее перемирие в Донбассе

strelkov_info/vk.com

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Представители Украины в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе не согласовали введение новогоднего перемирия. С таким предложением в подгруппе по безопасности выступали представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Режим прекращения огня предполагалось ввести с 22 декабря.

«Украинская сторона отказалась обсуждать новогоднее перемирие в рамках работы группы», — цитирует «Луганскинформцентр» представителя ЛНР в подгруппе Романа Иванова.

Последнее в текущем году заседание Контактной группы и её рабочих подгрупп прошло 19 декабря в Минске.

С начала в 2014 году вооружённого конфликта на Украине противоборствующие стороны уже два десятка раз объявляли различные перемирия — школьное (к началу учебного года), хлебное (на время уборки урожая) и т. п. Однако ни одно из них не удавалось соблюсти в полной мере.

В 2017 году согласия о перемирии на период новогодних и рождественских праздников достичь удалось.

Последней успешной подобной договорённостью, как сообщал News.ru, было школьное перемирие, достигнутое в канун начала учебного года в августе 2018 года.


#украина #ДНР #лнр #перемирие
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