Украина отказалась соболезновать трагедии в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/4df6938cf9f1df5e517e382ccc0d68db/7529bb05-f014-4f7c-ac09-ae66b2a69396_850.jpg Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press

Министерство иностранных дел Украины не направляло официальных соболезнований России после трагедии в Магнитогорске, где в ночь на 31 декабря рухнул целый подъезд жилого 10-этажного дома.

На соответствующий запрос издания «Украинские новости» в МИД Украины поступил ответ от директора Департамента противодействия угрозам со стороны РФ Андрея Плахотнюка, в котором говорится, что соболезнования Киев выражать не планировал.

В ночь на 31 декабря в одном из многоквартирных домов в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа, который привёл к обрушению целого подъезда, с первого по десятый этаж. Жертвами трагедии стали 39 человек.

Ранее News.ru писал о том, что глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал многочисленные ложные сообщения, появившиеся после трагедии в Магнитогорске, хорошо спланированной провокацией. По его словам, вбросы о «теракте» осуществляли «украинские пользователи, блогеры и профессиональные тролли».