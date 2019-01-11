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Украина отказалась соболезновать трагедии в Магнитогорске

Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Министерство иностранных дел Украины не направляло официальных соболезнований России после трагедии в Магнитогорске, где в ночь на 31 декабря рухнул целый подъезд жилого 10-этажного дома.

На соответствующий запрос издания «Украинские новости» в МИД Украины поступил ответ от директора Департамента противодействия угрозам со стороны РФ Андрея Плахотнюка, в котором говорится, что соболезнования Киев выражать не планировал.

В ночь на 31 декабря в одном из многоквартирных домов в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа, который привёл к обрушению целого подъезда, с первого по десятый этаж. Жертвами трагедии стали 39 человек.

Ранее News.ru писал о том, что глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал многочисленные ложные сообщения, появившиеся после трагедии в Магнитогорске, хорошо спланированной провокацией. По его словам, вбросы о «теракте» осуществляли «украинские пользователи, блогеры и профессиональные тролли».


#украина #ВЗРЫВ #соболезнования #магнитогорск
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