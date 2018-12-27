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Депутат Рады назвал Украину самой бедной страной

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Украина стала самым бедным государством в Европе с одним из самых низких уровней социальной защиты и одним из самых высоких уровней коррупции, заявил депутат Верховной рады Сергей Лёвочкин.

По его словам, пять лет назад, несмотря на ряд негативных факторов, на Украине отмечался рост экономики, который в последние годы стал снижаться, и, как следствие, упали доходы населения.

По мнению Лёвочкина, власть пытается объяснить происходящее войной, но «реальная причина кризиса — сама власть, которая не хочет, а теперь уже и не может эту войну остановить».

В завершении 2018 года реальный ВВП Украины не восстановился до докризисного уровня и будет все еще на 8,6% ниже, чем в 2013 году, а долларовый ВВП, по прогнозам МВФ, в 2018 году составит 126,4 миллиарда долларов, или 70,4% от уровня 2013 года ($179,6 млрд), отметил депутат.

Ранее News.ru писал, что Киев получил кредит в €350 млн под гарантии Международного банка реконструкции и развития (структура Всемирного банка).


#украина #ВВП #уровень
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