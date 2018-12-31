Украина обзаведётся высокотехнологичным оружием

https://news.ru/storage/news/9cb7fdf8cc8ccb9b2ee1b9c615ab10b8/93c9d8d5-56e7-477f-8583-e96a39a21295_850.jpg WINFRIED ROTHERMEL/picture alliance/Global Look Press

В следующем году у Украины появится новое высокотехнологичное оружие, которое позволит наносить урон противнику и защищать страну. Об этом заявил глава Минобороны Украины Степан Полторак.

При этом, по его словам, приоритет будет предоставляться отечественному производителю.

Кроме того, на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины было принято решение о наращивании в 2019 году объёмов закупок новых видов вооружений, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал о том, что министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о разработках своего ведомства и планах по созданию нового вооружения. Так, по его словам, Киев намерен создать противокорабельный комплекс. Он также добавил, что разрабатываемая ракета «Ольха» находится на завершающем этапе создания, а ракета «Нептун» недавно прошла успешные испытания.