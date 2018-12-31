Украина обзаведётся высокотехнологичным оружием

В следующем году у Украины появится новое высокотехнологичное оружие, которое позволит наносить урон противнику и защищать страну. Об этом заявил глава Минобороны Украины Степан Полторак.
При этом, по его словам, приоритет будет предоставляться отечественному производителю.
Кроме того, на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины было принято решение о наращивании в 2019 году объёмов закупок новых видов вооружений, сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru писал о том, что министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о разработках своего ведомства и планах по созданию нового вооружения. Так, по его словам, Киев намерен создать противокорабельный комплекс. Он также добавил, что разрабатываемая ракета «Ольха» находится на завершающем этапе создания, а ракета «Нептун» недавно прошла успешные испытания.