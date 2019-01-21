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Украина обвинила ПАСЕ в «мелкой мести»

Adrian Grycuk/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 pl

в мире [ версия для печати ]

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что новые правила организации по формированию комитетов создали в угоду Российской Федерации.

«Это выглядит мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду России», — заявил политик.

Ранее ПАСЕ сократила число делегатов от стран-участников в нескольких комитетах до двух человек. До этого состав делегаций формировался по предложениям различных политических групп и не имел ограничений по количеству участников. От Украины было четыре представителя в регламентном комитете, но теперь список будет обнулен. Украинский политик считает, что этот комитет отвечает за разработку изменений в регламент, которые могли открыть путь к возвращению России в ассамблею. Об этом сообщает «Европейская правда».

Как писал News.ru, бюро ПАСЕ поддержало идею о проведении срочной дискуссии с принятием резолюции по ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Тема дебатов звучит так: «Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейской безопасности».


#украина #ПАСЕ #ВладимирАрьев
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