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Украина обошла Россию в мировом рейтинге паспортов

Matthias Rietschel/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Специалисты агентства Henley & Partners составили индекс паспортов по визовым ограничениям. Лидером в рейтинге стала Япония, граждане этой страны могут посещать без визы 190 стран мира.

На втором месте оказались Сингапур и Южная Корея — у обеих стран по 189 государств для свободного посещения.

Третью строчку поделили Германия и Франция — 188 стран мира.

Российская Федерация оказалась на 48-м месте. Граждане РФ без визы могут посещать 119 стран. При этом год назад их было 110.

Для украинцев доступны 128 государств, для белорусов — 77, для граждан Казахстана — 76.

Латвия и Литва находятся на 11-м месте с возможностью посещения 180 государств без визы.

Замыкают «индекс паспортов» Афганистан и Ирак, их граждане могут съездить без визы в 30 стран.

Как сообщал News.ru, Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает безвизовый въезд в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Документ касается не только периода проведения, но и этапа подготовки матчей.


#украина #россия #ПАСПОРТ #виза
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