Украина объявила рэпера Элджея опасным и запретила въезд

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Рэпер Элджей

Российскому рэп-певцу Алексею Узенюку, известному под псевдонимом Элджей, запретили въезд на Украину.

Решение приняла Служба безопасности страны после обращения народного депутата Владимира Парасюка. Согласно запрету, Элджей не сможет пересекать украинскую границу в течение трёх лет.

Документ вступил в силу во вторник, 27 ноября, официально СБУ объявила о своём решении месяц спустя.

25 ноября у певца состоялся концерт в Киеве. Об этом он сообщил своим подписчикам в Instagram.

После Киева в календаре певца значился Якутск, но выступление рэпера там отменили, писал News.ru.