Украина объявила рэпера Элджея опасным и запретила въезд

Российскому рэп-певцу Алексею Узенюку, известному под псевдонимом Элджей, запретили въезд на Украину.
Решение приняла Служба безопасности страны после обращения народного депутата Владимира Парасюка. Согласно запрету, Элджей не сможет пересекать украинскую границу в течение трёх лет.
Документ вступил в силу во вторник, 27 ноября, официально СБУ объявила о своём решении месяц спустя.
25 ноября у певца состоялся концерт в Киеве. Об этом он сообщил своим подписчикам в Instagram.
После Киева в календаре певца значился Якутск, но выступление рэпера там отменили, писал News.ru.