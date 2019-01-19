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Украина продлила мораторий на банкротство шахт

Robert King/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Мораторий на банкротство и блокировку счетов государственных угольных шахт на Украине продлён на три года. В пояснительной записке к соответствующему закону отмечается, что в противном случае с начала 2019 года произошло бы полное блокирование работы предприятий.

Это, в свою очередь, могло поставить под угрозу существование государственного сектора угольной отрасли и ослабило энергетическую безопасность страны в целом.

Закон вступил в силу 19 января. Согласно документу, до 1 января 2022 года остановлены исполнительные производства и меры относительно государственных угледобывающих предприятий. Кроме того, снимаются аресты и запрещения отчуждения имущества, за исключением решений о выплате зарплат, выходных пособий и других социальных выплат.

Дела о банкротстве шахт не инициируются. Производства, начатые до вступления закона в силу, подлежат прекращению, кроме случаев ликвидации предприятия по решению собственника.

По данным кабмина Украины, в стране насчитывается 102 государственные шахты, большинство из них — в зоне конфликта на Донбассе. Вне этой зоны находятся 33 шахты, четыре из которых работают прибыльно, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Украины, основатель «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко заявил, что тысячи шахтёрских семей оказались заложниками бюджетных игр власти. При этом, по словам парламентария, Киев полностью игнорирует проблемы горняков.


#украина #БАНКРОТСТВО #мораторий #шахты
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