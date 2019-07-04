https://static.news.ru/photo/2e271f06-9ed8-11e9-8380-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк заявил о намерении страны стать арктическим игроком.

Заявление было сделано во время визита Яцека на архипелаг Шпицберген. По словам посла, одной из основных целей его приезда было подтверждение намерений двух стран активизировать сотрудничество по арктическим вопросам, пишет High North News .

Как писал News.ru ранее, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о намерении восстановить американское лидерство в Арктике с помощью программы Polar Security Cutter. Её реализация поможет заменить стареющий флот ледоколов береговой охраны страны.