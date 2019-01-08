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Украина готовит вооружённое наступление на Донбасс

Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Вооружённые силы Украины перебросили к линии соприкосновения в Донбассе артиллерию и спецназ.

Военные разместили самоходные артиллерийские установки, бронетехнику, автомобили с боеприпасами и спецназ для проведения провокаций.

На данный момент они находятся в зоне проведения так называемой операции объединённых сил (ООС), целью которой ВСУ назвали «обеспечение защиты территориальной целостности и независимости» Украины.

«Две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и танк размещены недалеко от населённых пунктов Луганское и Макарово Станично-Луганского района», — заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он также отметил, что «в населённый пункт Райгородка зашла колонна гусеничной техники и грузовые автомобили, груженные боеприпасами». Кроме того, в распоряжение командира 59-й отдельной мотопехотной бригады полковника Владимира Шведюка прибыло спецподразделение, предназначенное  для проведения очередной волны провокаций, добавил Марочко.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что oборонные предприятия, принадлежащие президенту Украины Петру Порошенко, снабжают бойцов ВСУ в Донбассе вооружением низкого качества, писал News.ru.


#донбасс #украина #ВСУ #ДНР #лнр
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