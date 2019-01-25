https://news.ru/storage/news/bae45e8143cae9061237a31e7bf8bf30/6190c846-85db-4ae4-9e60-f4e43781aafb_850.jpg Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Военные разведчики Украины готовились к длительной войне с Россией. Представители ВСУ обсуждали свой план с руководством Великобритании.

Об этом свидетельствуют новые документы британского госпроекта Integrity Initiative, который ведёт информационную борьбу с РФ. Секретные данные предоставила современная международная хакерская сеть киберактивистов Anonymous.

«С 6 по 13 июля пятеро англоговорящих сотрудников резерва военной разведки Украины, которые родились и выросли на территории России, посещали Великобританию для консультаций», — сообщается в одном из представленных отчётов.

Двое из них были полковниками КГБ, еще двое командовали бригадами, а один из них служил в Главном разведывательном управлении. В Лондоне военные договаривались о закупке оборудования и обсуждали военную стратегию и возможность противодействия российским атакам.

«В ходе разговора военные дали ясно понять, что их страна готовится к длительной войне, украинской "столетней войне"», — сообщается в документе.

Ранее Anonymous опубликовали данные об инциденте в Солсбери. По их данным, скандал был заранее спланирован британскими властями. Среди обнародованных ими новых бумаг есть те, которые, как утверждает кибербригада, относятся к британскому госпроекту Integrity Initiative, который, предположительно, был разработан Великобританией для вмешательства в дела других государств, писал News.ru.