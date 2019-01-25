Военные разведчики Украины готовились к длительной войне с Россией. Представители ВСУ обсуждали свой план с руководством Великобритании.
Об этом свидетельствуют новые документы британского госпроекта Integrity Initiative, который ведёт информационную борьбу с РФ. Секретные данные предоставила современная международная хакерская сеть киберактивистов Anonymous.
«С 6 по 13 июля пятеро англоговорящих сотрудников резерва военной разведки Украины, которые родились и выросли на территории России, посещали Великобританию для консультаций», — сообщается в одном из представленных отчётов.
Двое из них были полковниками КГБ, еще двое командовали бригадами, а один из них служил в Главном разведывательном управлении. В Лондоне военные договаривались о закупке оборудования и обсуждали военную стратегию и возможность противодействия российским атакам.
«В ходе разговора военные дали ясно понять, что их страна готовится к длительной войне, украинской "столетней войне"», — сообщается в документе.
Ранее Anonymous опубликовали данные об инциденте в Солсбери. По их данным, скандал был заранее спланирован британскими властями. Среди обнародованных ими новых бумаг есть те, которые, как утверждает кибербригада, относятся к британскому госпроекту Integrity Initiative, который, предположительно, был разработан Великобританией для вмешательства в дела других государств, писал News.ru.