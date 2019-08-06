https://static.news.ru/photo/a882771e-b841-11e9-ba1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Schulze/ZB/Global Look Press

Власти Украины не планируют полностью запретить импорт нефтепродуктов из Российской Федерации, заявил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

По его мнению, полный запрет на топливо может вызвать рост розничных цен. При этом снижение доли в поставках дизтоплива на Украину с нынешних 45% до 20% позволит обезопасить страну.

Россия ведёт себя непрогнозируемо, нестабильно. И мы хотим уменьшить зависимость или увеличить диверсификацию украинского рынка, — заявил Герус на брифинге по итогам совещания об обеспечении энергобезопасности страны.

Правительство Украины с 1 августа ввело спецпошлины на большинство российских товаров, в частности, на дизельное топливо. Ряд его крупнейших импортёров заявили о намерении прекратить из-за этого поставки топлива из РФ. По словам Геруса, в результате ожидается снижение доли поставок дизтоплива из РФ с 45% до 25% в августе и до 10–15% в сентябре, но дефицита не будет — вырастут поставки из стран ЕС и Белоруссии.

Специальные пошлины на импорт сжиженного газа и дизельного топлива из России, введённые кабмином Украины, вступили в силу с 1 августа. Пошлина на поставки газа составляет 1,75%, а с 1 октября она возрастёт до 3%. Сбор за дизтопливо первоначально будет взиматься в размере 3,75%, а с 1 октября — 4%, писал News.ru.