Биться за православие на Украине вызвались боевики

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Митрополит Епифаний

Создавать новую церковь в Незалежной решили силой

На Украине сделан очередной шаг по решению давно раздирающего общество, а главное, политический истеблишмент, церковного вопроса. Однако состоявшийся собор и выборы главы поместной церкви скорее породили дополнительные проблемы.

Мечты об автокефалии

15 декабря в Киеве состоялся собор, который провозгласил создание «Православной церкви Украины» и выбрал её главой митрополита Епифания. Идея создания автокефальной, то есть полностью самостоятельной православной церкви на Украине, появилась практически одновременно с развалом Советского Союза. Идеология украинской государственности, за неимением ничего другого, строилась на всяческом обособлении от России.

Естественно, это коснулось и религиозной сферы. Первый президент Украины Леонид Кравчук, а потом и Леонид Кучма пытались сделать Украину католической страной. Расчёт был достаточно простой. Раз, рассуждали они, украинский национализм родом из западных областей, где всегда ненавидели «москалей», то и в религиозном вопросе надо перенять традиции Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей, где значительная часть жителей принадлежит к греко-католикам. Кстати, католичество там тоже весьма специфическое: православные обряды сочетаются с подчинением папе римскому. Но идея обратить население большой страны в другую веру естественным образом провалилась. Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тогда украинские власти сделали ставку на то, чтобы создать своё собственное православие. На государственном уровне постоянно поддерживались так называемый Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Но в православном мире эти структуры никем не признавались, считались раскольническими и еретическими. Все попытки добиться признания заканчивались неудачей. Единственной канонической церковью оставалась Украинская православная церковь Московского патриархата.

Ситуация изменилась в 2018 году, когда с Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви была снята анафема Константинопольским патриархом Варфоломеем. Одновременно Константинополь заявил, что берет две эти структуры под своё подчинение.

Собор как усугубление раскола

Константинопольский патриархат, на что формально имеет право в соответствии с решениями Четвертого вселенского собора, признавшим предстоятеля во «втором Риме» вселенским, назвал две ранее считавшиеся раскольническими церковные структуры каноническими. Состоявшийся в Киеве 15 декабря собор должен был стать объединительным, то есть создающим единую церковь.

Но ход этого собора вызывает много вопросов. Во-первых, выборы предстоятеля проходили в два тура. В первом голосовали и миряне, а во втором — только архиереи. Причем в первом туре в качестве одного из мирян голосовал президент Украины Пётр Порошенко, что изначально придаёт собору политический окрас. Во втором туре избранный главой новой структуры митрополит Епифаний победил с небольшим перевесом. Он набрал 36 голосов против 28 у ближайшего конкурента. То есть даже в рядах иерархов, которые решили учредить новую церковь, нет единства.

Не стоит забывать, что среди голосовавших было двое перебежчиков из Украинской православной церкви Московского патриархата. Проще говоря, новая структура создана по принципу «с миру по нитке», туда взяли практически всех желающих.

Состоявшийся в Киеве собор не решил и самой главной проблемы — наличия в стране Украинской православной церкви Московского патриархата. Вновь созданная структура признана Константинополем, но получается, что теперь на Украине будет две канонические церкви. Причём зачем будет существовать вновь созданная, до конца не ясно. Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дело в том, что Украинская православная церковь Московского патриархата лишь формально подчинена центру в России. Она давно получила полную автономию, самостоятельна в выборе предстоятеля и решении всех внутренних, в том числе и финансовых вопросов. Украинские иерархи имеют право присутствовать на соборах РПЦ и голосовать, но вот представители Москвы никак не могут вмешиваться в дела украинских братьев по вере. То есть, самостоятельность украинской церкви, которой так долго жаждали политики, уже де-факто была.

Также УПЦ Московского патриархата пользуется у населения намного большей популярностью, чем структуры, которые сейчас составили основу новой церкви. По свидетельству некоторых специалистов, даже своих детей священники Киевского патриархата предпочитали крестить в храмах Московского. И как решить эту проблему, никто не знает.

Единственный выход, который видят украинские власти и националисты, — силовой захват приходов и запугивание священников. Тому яркое свидетельство — пост депутата Верховной рады и бывшего лидера запрещённой в России организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша в социальной сети. Обращаясь к сторонникам, Ярош призвал начать «охоту» на священнослужителей Московского патриархата. Причём в союзники нынешний депутат Рады призвал генпрокурора страны Юрия Луценко и председателя парламента Андрея Парубия. При этом Ярош тут же оговаривается, что себя причисляет к католикам.

Выходит, что бороться за православие на Украине будут люди, вообще далекие как от самого православия, так и от чувства христианской братской любви. Проще говоря, решать церковный вопрос могут доверить откровенным боевикам.