Украина настаивает на закупке газа на её восточной границе

https://news.ru/storage/news/6a47a11a1b71f5d687ec79096c340fd0/7ffda1de-9515-4343-8573-c4c9e4dff704_850.jpg ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что в ходе трёхсторонних переговоров по газу Украина будет настаивать на закупке транзитного топлива на восточной границе страны.

«Мы считаем, что будущий транзит должен основываться на прозрачных и эффективных правилах ЕС. Это, например, означает, что газ будет покупаться на восточной границе Украины, газовые тарифы будут исчисляться на основе европейской методологии», — цитирует УНИАН Климкина.

Второй раунд переговоров пройдёт 21 января в Брюсселе. Стороны должны обсудить вопросы транспортировки газа после 2019 года. Украинскую делегацию возглавит лично министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Ранее глава украинского МИДа также заявил, что страна не сможет вступить в Европейский союз или НАТО в ближайшие несколько лет. По его словам, если не работать над решением данного вопроса, Украина никогда не вступит в ЕС.

Как писал News.ru, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что необходимо ввести биометрический визовый режим с Россией, так как обычный не будет работать.