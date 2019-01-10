USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,289 $   Brent61.00 $ Bitcoin3,801.13 $
МОСКВА-10°C20:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Украина настаивает на закупке газа на её восточной границе

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что в ходе трёхсторонних переговоров по газу Украина будет настаивать на закупке транзитного топлива на восточной границе страны.

«Мы считаем, что будущий транзит должен основываться на прозрачных и эффективных правилах ЕС. Это, например, означает, что газ будет покупаться на восточной границе Украины, газовые тарифы будут исчисляться на основе европейской методологии», — цитирует УНИАН Климкина.

Второй раунд переговоров пройдёт 21 января в Брюсселе. Стороны должны обсудить вопросы транспортировки газа после 2019 года. Украинскую делегацию возглавит лично министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Ранее глава украинского МИДа также заявил, что страна не сможет вступить в Европейский союз или НАТО в ближайшие несколько лет. По его словам, если не работать над решением данного вопроса, Украина никогда не вступит в ЕС.

Как писал News.ru, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что необходимо ввести биометрический визовый режим с Россией, так как обычный не будет работать.


#украина #ГАЗ #киев #МИД #топливо #ПавелКлимкин
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии

читайте также
политика 13:48, 10 января 2019
Украина продолжит пользоваться Керченским проливом
в мире 10:34, 10 января 2019
У украинской блогерши умер отец на блокпосту в ДНР
в мире 20:29, 9 января 2019
Украина отказалась от наблюдателей РФ на выборах
в мире 15:35, 8 января 2019
Климкин: Украина не вступит в ЕС через пять лет
в мире 13:42, 1 января 2019
Климкин предложил главе ОБСЕ посетить Донбасс
Лента новостей
оружие 20:20
Американский военный эсминец зашёл на Балтику
спорт 20:17
Миронова назвала промахи в спринте обидными
общество 20:15
Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
политика 20:04
Парагвай разрывает дипотношения с Венесуэлой
политика 19:51
Анастасия Кашеварова станет советником Володина
Другие новости
в мире 19:37
Трамп: режим ЧП будет несомненно введён в США
в мире 19:30
Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы
в мире 19:20
Эрдоган оставляет Идлиб радикалам и Асаду
Почему Москва и Анкара пока сохраняют Сочинские соглашения
в мире 19:12
АЗС Дамаска перешли на пластиковые карты
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top