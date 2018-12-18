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Украина упрекнула Белоруссию за позицию по Крыму

Ирина Геращенко facebook.com/iryna.gerashchenko

Ирина Геращенко

в мире [ версия для печати ]

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала сохранять нейтралитет по вопросам Донбасса и Чёрного моря от Белоруссии. Представители этой страны в ООН голосовали против украинской резолюции о милитаризации Крыма.

О том, что среди 19 проголосовавших против была и белорусская делегация, Геращенко написала на своей странице в Facebook.

«Мы ожидаем от Белоруссии действительно нейтральной позиции, в том числе на международном уровне», — потребовала она.

Ранее, как сообщал News.ru, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Чёрного морей. Свои голоса за документ отдали представители 66 стран, против проголосовали 19, воздержались — 72. В России выразили сожаление по этому поводу и усомнились в легитимности документа, который не был поддержан большинством делегатов.


#украина #Белоруссия #крым #оон
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