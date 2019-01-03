«Победить церковь Порошенко не сможет»

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Патриарх Варфоломей

Константинополь практикует незаконное вторжение на территории поместных церквей

Раскол православия на Украине усугубляется. Как уже сообщал News.ru, по распоряжению администрации президента Украины вскоре через суд будут расторгнуты контракты на аренду Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. Контракты ранее были заключены с общинами канонической православной церкви на Украине (УПЦ МП) — той самой, с которой усилиями украинских властей сегодня развязана самая настоящая война.

Киево-Печерская Лавра — особое место для каждого верующего. Красивейший монастырь в самом центре украинской столицы, помимо соборов и колоколен включает в себя святые пещеры, где находятся нетленные мощи печерских преподобных — Антония, Агапита, Нестора Летописца и других. Почаевская Лавра — крупнейший храмовый комплекс на западе Украины, в 70 км от города Тернополя и в 24 км от города Кременец. Свято-Успенская Почаевская лавра считается одной из самых значимых святынь в православии.

Удастся ли православной канонической церкви отстоять святыни? Об этом News.ru поговорил с Георгием Максимовым, российским религиозным деятелем, священником Русской православной церкви, религиоведом, богословом и публицистом, доцентом Московской духовной академии.

— Георгий Валерьевич, как вы расцениваете действия украинских властей? Что означают иски о расторжении контрактов на аренду?

— Эти события говорят о том, что на каноническую православную церковь на Украине начались гонения. Чем они закончатся — неизвестно, но движущий механизм происходящего — нынешняя украинская власть. Для канонической УПЦ сейчас очень тяжёлое время. Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global LooK Press

— С предоставлением томаса Украине все смирились?

— Я бы так не сказал. Позиция Константинополя вызвала недовольство практически во всех поместных церквах. Но это недовольство не настолько пока что сильно, чтобы подвигнуть к конкретным мерам. Мерам, способным воспрепятствовать тому беззаконию, которое совершил константинопольский патриархат.

— Уточните, пожалуйста, о каком беззаконии идёт речь? Много всего противоречивого совершил Константинополь в последнее время.

— Беззаконие — это вторжение на каноническую территорию другой церкви. Фактически константинопольский патриархат исповедует ересь. Патриархи Константинополя возомнили себя папами восточными, что совершенно неприемлемо, потому что православная церковь отвергает любой папизм.

— Константинополь не впервые вторгается в дела других церквей?

— От деятельности константинопольского патриархата в разные годы пострадали и другие церкви. В 2004 году, например, недружественные действия были предприняты в отношении греческой церкви, элладской.

— Какие меры могли бы быть приняты, чтобы остановить константинопольский патриархат в его беззаконии?

— В Иерусалимской церкви в 2005 году был созван всеправославный собор, на котором рассмотрели ситуацию и отстранили (низложили) иерусалимского патриарха Иринея. Действия патриарха Варфоломея гораздо больше заслуживают рассмотрения всеправославного собора, чем то, что некогда вменялось в вину патриарху иерусалимскому. Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Прошу прощения за терминологию, но создаётся впечатление, что «круче» константинопольского патриарха в православии нет никого.

— Это как раз та идея, которую активно внедряет константинопольский патриарх. На самом деле, с точки зрения церковного учения никакой особой крутости у него нет и быть не может. Речь идёт о перечне патриархов. Раньше в нём на первом месте стоял папа Римский, когда он был ещё един со всем православием — в первое тысячелетие. После того, как разделились с Римом, первое место перешло к константинопольскому патриарху. Были в истории примеры, когда константинопольский патриарх отпадал от православия, и тогда первым становился александрийский патриарх. Это просто вопрос очерёдности в списке патриархов, и константинопольская церковь — такая же, как все остальные.

— Когда в новейшей истории константинопольский патриархат вновь занял первую строчку?

— Примерно сто лет назад — с 1922 года. Тогда у патриарха Мелетия IV возникла идея особости или, говоря вашими словами, «особой крутости» константинопольского патриарха. Это ложная идея, противоречащая основам православия.

— Но ведь Украина обратилась за томосом именно туда, а не в какую-то другую церковь?

— Это лишь следствия беззаконного притязания патриарха Варфоломея на особое положение константинопольского патриархата. На самом деле это не соответствует церковным порядкам. Если бы церковный порядок был бы соблюден — ни у кого не возникло бы возражений, все бы этому подчинились. Но в том-то и дело, что это не так. Поясню на примере: вы живете в квартире, и эта квартира — ваша законная территория. Приходит к вам сосед по лестничной клетке и другому вашему соседу говорит: «Слушай, возьми себе вот эту комнату — она теперь твоя. Я тебе разрешаю. Даю тебе томос». Вот так всё это и выглядит. Если константинопольский патриархат вообразил себя сильнее прочих, его деяния от этого не становятся законными.

— Что будет с Киево-Печерской Лаврой? Для верующих это место крайне важное, намоленное.

— Трудно сказать. Либо отдадут раскольникам, либо нет — других вариантов не дано. Главное — с кем бог в этом вопросе. Если вспомнить историю, то гонения на церковь были во все времена, и в советское время изгоняли монахов из лавры. Где сегодня та власть, что боролась с церковью? Очевидно одно: времена сейчас трудные и болезненные для наших братьев и сестёр на Украине. Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Будет ли всё же созван всеправославный собор? И если да, то когда это будет?

— Лично я считаю это единственным способом решить проблемы, и имеющиеся, и будущие. Патриарх Варфоломей вовсе не собирается останавливаться на Украине — он уже объявил, что собирается вмешаться в дела канонической сербской церкви, намереваясь предоставить томос Черногорской раскольнической церкви. Его действия — проблема для всего православного мира. Но когда именно созреют все поместные церкви для проведения такого собора, сказать не возьмусь. Понадобится время. Многим не хочется идти на откровенный конфликт, предпринимать резкие шаги. Ситуация должна вызреть.

— Насколько все события вокруг получения автокефалии украинцами связаны с политикой?

— Церковь не просила власти Украины вмешиваться в её дела. Это инициатива властей, предвыборный проект Порошенко. Решить в стране какие-то экономические проблемы гораздо сложнее, чем добиться того, чтобы из Константинополя пришла бумажка. Здесь очевидное вторжение в дела церкви со стороны государства. Вспоминаются слова Иоанна Златоуста, который говорил, что очень многие в истории церкви появлялись гонители, некоторые из них намеревались полностью уничтожить церковь. Но в результате они всегда проигрывали. Имена этих гонителей мало кто знает — разве что специалисты по истории церкви. А церковь живёт. Настоящая церковь. Если вспомнить советские времена — собирались «показать последнего попа по телевизору». И к чему всё это пришло? Как раз к тому, что строй уничтожился, а церковь осталась. Многие из гонителей были куда как круче, чем господин Порошенко, но они не смогли ничего добиться — куда уж ему! Победы истинной церкви случаются не мгновенно и не безболезненно. Всё, что сможет сделать Порошенко — это доставить церкви неприятности. Победить её он не сможет. Не стоит унывать.