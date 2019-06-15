Основатель и директор Центра исследований проблем нераспространения Миддлберийского института Уильям Поттер в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о том, как действия США влияют на ситуацию с контролем над вооружениями в мире, предсказал выход Вашингтона из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и поставил под сомнение приверженность США принципу недопустимости ядерной войны.

— Как вы оцениваете текущую ситуацию в вопросе контроля над вооружениями в мире? Какое влияние оказали решения США выйти из ДРСМД и СВПД, неопределённость по вопросу продления СНВ-III?

— Я думаю, что все упомянутые вами вопросы, к сожалению, были последовательным проявлением воли конкретной администрации. Для неё даже служащие интересам США соглашения по контролю над вооружениями нежелательны, если есть любой другой путь упрочить американское положение. Мы это уже видели в отношении СВПД и ДРСМД (СВПД — Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы; ДРСМД — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — News.ru).

Могу предположить, что та же логика возобладает и в вопросе продления СНВ-III. Я также очень обеспокоен возможными попытками отозвать подпись США в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это будет соответствовать философии (властей США. — News.ru) по контролю над вооружениями. Так что я пессимистичен и не поддерживаю эти шаги, но думаю, что есть общая угроза и общая философия, которая диктует эту позицию. И мы должны быть к этому готовы.

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы заключить новый договор между США, Россией и Китаем по контролю над вооружениями?

— Я не вижу никакой возможности. Китайцы не хотят в этом участвовать. Думаю, было бы неплохо, если бы такие переговоры состоялись, но на практике здесь нет ни единой возможности для реализации подобной идеи. Я думаю, она просто отвлекает внимание от остановки ДРСМД и, вероятно, грядущего непродления СНВ- III. Надеюсь, что я не прав.

Корреспондент News.ru и Уильям Поттер Сергей Булкин/News.ru

— Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о том, что Россия предлагала США принять совместное заявление о недопустимости ядерной войны, однако в Вашингтоне от этого отказались. Означает ли это, что американцы рассматривают такой вариант?

— Это сложный вопрос. Российский замминистра (Сергей. — News.ru) Рябков в рамках состоявшейся в конце апреля встречи по ДНЯО распространил документ, в котором говорилось о том, что Российская Федерация подписывается под принципами, установленными господином Горбачёвым и господином Рейганом о недопустимости ядерной войны. Москва попросила Вашингтон подписаться под этим же. В моём понимании были ещё какие-то дополнительные предложения, что и сделало ответ со стороны США затруднительным. Боюсь, что США больше не придерживаются этого принципа.

Посол США в Великобритании также заявил, что это противоречит ядерному прошлому страны. И такой шаг тоже внушает пессимизм. Недопустимость ядерной войны — основной принцип, который должны поддерживать все ядерные страны. Я рад, что Россия со слов министра иностранных дел поддерживает эту идею, так должны поступать все ядерные страны. Но я не оптимистичен в отношении того, что по этому вопросу можно достичь консенсуса.

— Россия ранее представила гиперзвуковое оружие. США, Германия также заявили о готовности разработать подобное оружие. Видите ли вы необходимость в том, чтобы подвести новые виды вооружений, включая гиперзвуковое, под международный договор?

— Было бы хорошо, если бы все виды оружия массового уничтожения, включая новые виды вооружений, находились под контролем. Но это сложный вопрос для переговоров. Я думаю, что в лучшем случае мы можем надеяться на два варианта. Первый — что мы начнём исследовать возможности построения мер доверия между сторонами. Нам необходима уверенность, что в критической ситуации или в результате неверных расчётов не произойдёт худшего. В прошлом уже было много примеров, когда инциденты, вызванные неверными расчётами из-за недостатка доверия, приводили к катастрофической эскалации.

Второй момент — необходимо быть более рациональными в вопросе всех внутренних расчётов в отношении ценности тех или иных систем вооружений, действительно ли они обеспечивают национальную безопасность. Это касается не только США, но и России, как и всех остальных стран. Я боюсь, что сейчас принимаемые решения не продиктованы рациональными побуждениями в вопросе расчётов возможных потерь. Надеюсь, что не будет предпринято решений, которые мы уже видели в прошлом, что мы не увидим их повторения в будущем.