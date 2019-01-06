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Угрызения совести заставили канадца серьёзно похудеть

Эвакуация жителей Форта Мак-Муррей Amru Salahuddien/Xinhua/Global Look Press

Эвакуация жителей Форта Мак-Муррей

в мире [ версия для печати ]

Житель Канады по имени Тони устыдился того, что его полнота может доставлять неудобства другим людям, и кардинально пересмотрел своё отношение к питанию. Это помогло ему похудеть на 148 кг.

По словам Тони, толчком для похудения послужили события 2016 года, а именно – эвакуация жителей Форта Мак-Муррей из-за бушевавших поблизости лесных пожаров.

Канадец испытал угрызения совести из-за того, что кому-то не хватило места в спасательном самолете. Ведь сам он, весивший в то время 257 кг, занял сразу два кресла, сообщает РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал о новом методе похудения, предложенном американскими учёными. Они разработали миниатюрный имплант, который легко вживляется в организм и извлекается обратно. Устройство генерирует и посылает в мозг сигналы о насыщении организма, предотвращая переедание.


#канада #общество #Похудение
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