Угрызения совести заставили канадца серьёзно похудеть

https://news.ru/storage/news/5fe3551e65205b86e8c7c227eed31710/fcfc87c9-be30-4507-af77-f7784c137da3_850.jpg Amru Salahuddien/Xinhua/Global Look Press

Эвакуация жителей Форта Мак-Муррей

Житель Канады по имени Тони устыдился того, что его полнота может доставлять неудобства другим людям, и кардинально пересмотрел своё отношение к питанию. Это помогло ему похудеть на 148 кг.

По словам Тони, толчком для похудения послужили события 2016 года, а именно – эвакуация жителей Форта Мак-Муррей из-за бушевавших поблизости лесных пожаров.

Канадец испытал угрызения совести из-за того, что кому-то не хватило места в спасательном самолете. Ведь сам он, весивший в то время 257 кг, занял сразу два кресла, сообщает РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал о новом методе похудения, предложенном американскими учёными. Они разработали миниатюрный имплант, который легко вживляется в организм и извлекается обратно. Устройство генерирует и посылает в мозг сигналы о насыщении организма, предотвращая переедание.