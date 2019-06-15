https://static.news.ru/photo/49f61eac-8f48-11e9-8290-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вице-премьер, глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе пообещал возбуждение уголовных дел против главы Демократической партии Владимира Плахотнюка, а также руководителя фракции «Шор» Илана Шора. Они, по некоторым данным, уже бежали за границу.

Конечно, будут [уголовные дела], — приводит ТАСС слова политика.

При этом он отказался комментировать сообщение пресс-службы ДПМ о выезде Плахотнюка из страны.

Из разных соображений не могу сказать о местонахождении Плахотнюка и Шора, — отметил Нэстасе.

Ранее стало известно, что молдавские политики и бизнесмены, связанные с Демпартией бегут из страны. 15 июня из Кишинёва вылетели три частных лайнера: в Москву, Одессу и в Лондон. Один из покинувших республику — бизнесмен Владимир Плахотнюк. Предположительно, он намеревался уехать в Турцию. По данным СМИ, политик Илан Шор, находящийся под покровительством предпринимателя, также пытается улететь на частном самолёте.

Несколькими часами ранее уволенное президентом Молдавии Игорем Додоном правительство Павла Филипа согласилось уйти в отставку.

Политический кризис на территории государства продолжается уже несколько месяцев. 24 февраля 2019 года на парламентских выборах победила пророссийская партия социалистов, неформальным лидером которой является глава государства Игорь Додон. На втором месте оказалась Демократическая партия Молдовы, отличающаяся особой русофобией. Её возглавляет олигарх Влад Плахотнюк. Третье место занял правый проевропейский блок ACUM. Однако им всем не удалось договорится о формировании коалиции. Поэтому 7 июня Конституционный суд принял решение о роспуске парламента.

8 июня представители блока ACUM пришли в парламент и избрали его главой Зинаиду Гречаный (лидер социалистов), а премьер-министром — Майю Санду (глава ACUM). В этот же день КС страны распустил парламент, главу государства временно отстранил и назначил и.о. президента. По мнению молдавского депутата Богдана Цырдя, из-за этого создалась ситуация двоевластия.