https://static.news.ru/photo/11dfe8ba-950e-11e9-ad07-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/TamtaTvalavadze

Полиция возбудила дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси. Об этом сказано в специальном заявлении Министерства внутренних дел Грузии.

Действия провокаторов подпадают под две статьи Уголовного кодекса. Им инкриминируют незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, а также насилие, совершённое группой лиц.

Инцидент произошёл во время записи интервью с владелицей местной туристической фирмы. Репортёры хотели выяснить, чем грозит отмена прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Двое молодых людей подошли к журналистам, начали разговаривать на повышенных тонах, после чего попытались избить корреспондента и оператора.

Провокаторов оттеснил муж хозяйки турагентства. При виде полицейских нападавшие скрылись.

Политическая ситуация в Грузии обострилась из-за начавшихся волнений в Тбилиси. Они вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.