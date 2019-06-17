https://static.news.ru/photo/c2c5c012-90ce-11e9-8205-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Более 100 бывших жителей Крыма и Севастополя обратились за российским гражданством. Всего в миграционные подразделения МВД поступили заявления от 125 украинцев.

До настоящего времени подобные заявления властями РФ не рассматривались. Решение по ним могут принять в срок до трёх месяцев, отмечает ТАСС .

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённой схеме получения российского гражданства. В нём значатся отдельные категории лиц, в том числе украинцы, которые родились, постоянно жили в Крыму и Севастополе и покинули полуостров после того, как он стал частью РФ.

В конце апреля 2018 года Путин также облегчил получение российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик. Как писал News.ru, более 12 тысяч заявлений на паспорта РФ поступило от жителей Донбасса.