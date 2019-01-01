Учителям в Эстонии повысят зарплату

https://news.ru/storage/news/88fb59968b99dbb5ccf8a7f4dbf9017e/5b1810a2-d63c-41e3-95a0-89e72f89bee6_850.jpg Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Учителя в Эстонии будут получить на 100 евро больше обычного. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Таким образом, эстонские педагоги будут получать до 1250 евро. А на повышение минимальных ставок оплаты труда в бюджете республики запланировано 258 млн евро.

Всего же в Эстонии 533 общеобразовательных школы. В них насчитывается 12,8 тыс. рабочих мест учителей.

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил жителей страны с наступающим Новым годом на русском языке. Он пожелал гражданам успехов и удачи в 2019 году, а далее продолжил свою речь на государственном языке.