Учителям в Эстонии повысят зарплату

Учителя в Эстонии будут получить на 100 евро больше обычного. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
Таким образом, эстонские педагоги будут получать до 1250 евро. А на повышение минимальных ставок оплаты труда в бюджете республики запланировано 258 млн евро.
Всего же в Эстонии 533 общеобразовательных школы. В них насчитывается 12,8 тыс. рабочих мест учителей.
Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил жителей страны с наступающим Новым годом на русском языке. Он пожелал гражданам успехов и удачи в 2019 году, а далее продолжил свою речь на государственном языке.